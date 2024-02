Juhiloa kehtivusaeg võib peagi muutuda. Euroopa Parlament tahab algajatele autojuhtidele katseaja kehtestada

Eesti.ee veebilehel on kirjutatud, et esmane juhiluba antakse välja kehtivusega kuni kaks aastat ning esmase juhiloa tähtaja lõppemisel seda uue esmase juhiloa vastu vahetada ei saa, see tuleb vahetada juhiloa vastu. Selleks on vaja läbida lõppastme koolitus ning vajadusel ka eksamid.