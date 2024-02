Suure potentsiaaliga iduettevõtteid oodatakse võistlema miljoni euro nimel

Heidi Kakko sõnul erineb pitching võistlus tavapärasest investeerimistegevusest mastaabi tõttu ehk kui palju ettevõtjaid saab lühikese aja jooksul tundma õppida ning kui palju ärivõimalusi peab läbi analüüsima. „Samal ajal on protsess sama sisukas ning tingimused sama põhjalikud kui tavapärase investeerimistegevuse puhul ehk see on nagu maratoni jooksmine sprindi tempos,“ ütles Kakko.

Kogukonna toetus pitching võistlustele on olnud alati väga tugev - startuppe osaleb nii regionaalselt aga ka globaalselt, neid saadetakse osalema meie sõprade inkubaatorite-kiirendite ja teiste startup tugiorganisatsioonide poolt ning investorite huvi uute põnevate startupide vastu on üha suurem, ütles Org. Eelmisel aastal oli kohal 100 fondi üle maailma.

Kui varasemalt on pitching võistlused mahult väiksemad ning auhinnad on püsinud 300-400 000 euroste investeeringute juures, siis eelmisel aastal investeeriti 1,2 miljonit ning tänavu on välja panna üks miljon eurot. Suurema summa on toonud koostöö fondide ja äriinglitega, ütles Org.

„Latitude59 pitching võistlused on toimunud seni kuni Latitude59, olles üheks konverentsi olulisemaks osaks. Küll aga on need aja jooksul väga palju muutunud, nii nagu Eesti startup ökosüsteemgi,“ ütles konverentsi juht Liisi Org.

„Mina sooviksin väga leida tehnoloogia mõttes keerukamaid ettevõtteid. Just nimelt sellised ettevõtjad, kes on suutnud luua midagi uut, raskesti jäljendatavat ja kasutajale suurt väärtust loovat,“ lisas Martin Goroško, kes on samuti EstBani juhtinvestor. Kahtlemata on parem võimalus tema sõnul tulevikutrende kujundavatel tehnoloogiatel - näiteks tervisetehnoloogia ja digitervise lahendused, AI tehnoloogiad, küberkaitse- ja kaitsetööstuse tehnoloogiad jne.

Eduka ettevõtte tingimused

Edukad ettevõtted sünnivad Riivo Antoni sõnul üldiselt järgmiste tingimuste koosmõjul:

Atraktiivne turg: kasvav ning vähemalt 1 miljardi eurone turumaht

Hea toode: võimalik tõusta oma segmendis turuliidriks

Tugev meeskond: tõendatud võime meeskonnana asju koos ära teha

Realistlikud ootused tehingu tingimustele ehk investeerimisringi suurusele ja ettevõtte väärtusele

Lisaks on ajalugu Antoni sõnul näidanud, et mõnevõrra suurem eelis seesuguseid konkursse võita on ettevõtetel, mis on pärit konkursiga samast regioonist. „Näiteks meie fond investeerib peamiselt Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ning Ukrainast pärit ettevõtjate firmadesse. Seepärast loodame konkursil näha ka võimalikult palju tugevaid meeskondi just nendest riikidest,“ märkis Anton.

Et avalikul pitching võistlusel saaks eelise ekstraverdid ja head esinejad Anton ei usu. „Hea esinemisoskus on kindlasti iduettevõtjale kasulik oskus, kuid ainult selle najal hea ettevõtte ehitamine tõenäoline ei ole,“ märkis ta. Seega oodatakse investeeringu saamisele kandideerima kõiki ettevõtjaid sõltumata isiksuse tüübist.

„Väga head investeeringud on kohati tulnud kehvade esitluste pealt ning paljud head esitlejad ei ole ettevõttena absoluutselt investeeritavad,“ lisas Martin Goroško. Esinemiste puhul vaatab ta pigem terviklikkust: kas on läbi mõeldud toode või teenus, turud, kuhu sisenetakse ja ärimudel, mis kiiret kasvu võimaldaks.

Kas pigem särav idee või särav tiim?

„Praktika on näidanud, et ainult säravatesse silmadesse või säravasse ideesse ei ole võimalik investeerida. Hea idee nõuab ka usutavat ja väga motiveeritud meeskonda, kes päriselt tahab ideed realiseerida,“ ütles Goroško.

Kakko märgib, et kui kinnisvara puhul on 3 peamist tingimust asukoht-asukoht-asukoht, siis eduka varase ettevõtte taga on 3 peamist tingimust edu jaoks meeskond-meeskond-meeskond. „Üks tugeva meeskonna tunnuseks on ka see, et nad suudavad näha võimalusi ehk leida särama löövaid ideid sealt, kus teised võivad neist üle vaadata,“ lisab ta. Särav idee ilma tõsise tööta selle edasiarendamiseks ei jää Kakko sõnul kauaks niisama särama.

Antoni sõnul peaksid ideaalis olema täidetud mõlemad tingimused. Kuid kui on valida keskpärase tiimi, kellel on särav idee ning särava tiimi, kellel on keskpärane idee vahel, siis paremad lootused on Antoni sõnul siiski viimasel. „On lootus, et särav tiim suudab ka keskpärase idee teotada selliselt, et sellest saab suur äri,“ märkis ta.

Konverentsi pitching võistluse tähtaeg on 1. aprill.

Delfi Ärileht on Latitude59 meediapartner.