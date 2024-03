Viimaste nädalate suundumus: maailma esirikkurid müüvad miljardite dollarite eest aktsiaid

Kõige suuremalt on asja ette võtnud Amazoni asutaja Jeff Bezos, kes alustas müükidega veebruari alguses. Kahe nädala jooksul müüs ta kokku 50 miljonit Amazoni aktsiat koguhinnaga 8,52 miljardit dollarit. Amazon teavitas enne tehingute tegemist, et Bezosel on plaan müüa just selles koguses aktsiaid.