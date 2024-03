Majandusminister Riisalo kogus lapsena jalgratta jaoks raha mitmel rindel

Kui võtta esimese töökohana midagi sellist, et ma mäletan, et sain selle eest raha, siis see oli ikka kauges lapsepõlves. Mul elasid vanavanemad Viljandis ja käisin neil suvel külas. Nagu traditsioon oli, aitasin neid igasugustes töödes. Kord oli vaja marju korjata, siis jänestele võililli. Sain taskuraha ka, et järve äärest putkast jäätist osta.