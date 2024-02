Euroopa Prokuratuuri operatsioon paljastas meeletu maksupettuse

Tegemist on kahtlustatava käibemaksukarusselli pettusega - mis on keerulise kriminaalne skeem, mis kasutab ära Euroopa Liidus kehtivaid maksuvabastusi piiriüleste tehingute tegemisel liikmesriikide vahel.

Pettuse taga on väidetavalt alates 2017. aastast Saksa ettevõte, kes on juhtinud erinevaid käibemaksupettuste skeeme. Kahtlustatavad kasutasid pettuse eesmärgil kauplejate ahelaid, mis kadusid ilma maksukohustusi täitmata.

Arvatakse, et 2020. aastal sisenesid samad käibemaksupettuste korraldajad ka näokaitsemaskide turule. Covid-19 pandeemia ajal oli kaitsvate näomaskide järele suur nõudlus; kahtlusaluste juhitud ettevõte ostis neid kadunud kauplejalt ja kanaliseeris need mitme puhverettevõtte kaudu, et varjata nende lõppsihtkohta. Paberil asus nende ettevõte Hongkongis, kuid tegelikult olid näomaskid Saksamaal asuvas laos ja jäid sinna, kuni riigi tervishoiuministeerium ostis need väidetavalt Hongkongis asuvalt ettevõttelt. Uurimise kohaselt ei tagastanud ei tarneahela alguses olev ettevõte ega ka Hongkongis asuv ettevõte käibemaksu, mille nad olid saanud näomaskide müügil ministeeriumile.