SEB uuring: pea poolte Eesti elanike rahaline olukord on aastaga halvenenud

Uuringu põhjal ei pidanud viimase aasta jooksul vaid 12% Eesti inimesi oma kulusid kärpima. Ülejäänud otsisid erinevaid võimalusi oma igapäevaste kulutuste vähendamiseks. Suur osa kaasmaalasi (62%) on proovinud kulusid kokku hoida sooduspakkumiste abil. Pea pooled (49%) vastanutest on viimase 12 kuu jooksul püüdnud väljaminekuid vähendada igapäevaoste hoolikamalt planeerides ning 45% harvem väljas süües, teatas SEB.

Süüakse vähem väljas

Vanusegruppide lõikes on kulude piiramisel erinevusi. Üle poole (62%) 18–29-aastasi on viimase 12 kuu jooksul hakanud harvem väljas sööma. Sama väitis 50% vanuserühmas 30–39 aastat, 52% 40–49-aastasi, 35% 50–59-aastasi ning 28% 60–74-aastasi.

„Sooduspakkumiste kasutamine ja igapäevapäevaostude hoolikam planeerimine on kõikides vanusegruppides ühed peamised viisid, kuidas oma väljaminekuid on vähendatud. Samas selgus uuringust, et mida noorem vanusegrupp, seda rohkem oli neid, kes aasta jooksul hoidsid kulusid kokku väljas söömise arvelt. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et nooremad söövadki tavapäraselt mõnevõrra rohkem väljas, näiteks lõunatavad või veedavad sõpradega rohkem aega kohvikutes ja restoranides, ning see oli paljudele üks kokkuhoiukoht,“ selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Kokku hoitakse ka reisimise, meelelahutuse ja luksuskaupade pealt

SEB uuringust selgus, et viimase aasta jooksul on 37% Eesti elanikke ostnud harvem luksustooteid ning 35% loobunud suurematest ostudest, näiteks köögitehnikast või kodusisustusest, et oma igapäevaseid kulusid vähendada. Lisaks on pea kolmandik (32%) viimase 12 kuu jooksul piiranud ka hobisid ja meelelahutust ning 28% kaasmaalasi on hakanud harvem välismaale reisima.