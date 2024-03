Veebruar oli Saunumi jaoks viimaste aastate üks nõrgemaid kuid

Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud veebruari müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 132 700 euroni. Keriste ja keriste lisade müük oli sellest 64 500 eurot ja saunaehituse müük 68 200 eurot.

„Veebruaris panustas Saunumi meeskond edasimüüjate ning partneritega aastaplaanide koostamisse. Veebruaris said ka kinnituse suurimate partnerite aastased müügiplaanid. Saunumi ettevõtete tootmishindade paremaks kontrollimiseks on edaspidi tootmine ette planeeritud 8-12 nädalat. Tulenevalt saadud ostutellimustest on ettevõtte müük järgnevatel kuudel stabiilses kasvus ning saavutab positiivse rahavoo jaoks vajaliku käibe juba aprillis või hiljemalt mais,“ selgitas detsembris Saunumi juhatuse liikmeks saanud Allan Selirand.

Kui november oli Saunumi jaoks erakordselt tugev, teenides kuuga pool miljonit eurot müügitulu, siis viimase kahe kuu müügitulu on kokku olnud vaid 264 700 eurot. See on nõrgim kahe järjestikkuse kuu tulemus alates 2021. aasta algusest.

Veel teatas Saunum täna, et muudab alates aprillist oma börsiteadete avaldamise aegu, hakates tulemustest teatama kuu keskpaigas. Saunum Group hakkab esitama lisaks ettevõtte käibenumbritele ka rahavoogude tulemusi. Ettevõtte märgib, et see muudatus võimaldab neil paremini selgitada ettevõtte majandustulemusi ning tagada investoritele kiirema ja täpsema teabe kättesaadavuse.