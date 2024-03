Baltimaades piiratakse Venemaa põllumajandussaaduste sissevedu. Eestis veel mitte

Lätist sai selle otsusega esimene riik Euroopa Liidus (EL), kes on piiranud Venemaalt toidu importi. Kuigi Euroopa Liit on Venemaale kehtestanud mitmeid sanktsioone, on toidukaubad seni sellest üldiselt välja jäänud. Läti impordikeeld laieneb ka Valgevenele ning kehtib vähemalt 2025. aastani 1. juulini.