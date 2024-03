Lenno Uusküla: Eesti majandus on jätkuvalt tugevas languses

Võrreldes tipust on Eesti majandus langenud nüüd juba 6,1 protsenti ja ühe elaniku kohta 8,5 protsenti. Tegemist on Eesti jaoks kõige suurema majanduslangusega peale 2009–2010 aasta majanduskriisi. Võrreldes tolle ajaga ei ole kasvanud Eestis tööpuudus, kuid palga ostujõud on langenud selle aja jooksul isegi rohkem kui tolles kriisis. See tähendab, et majanduslanguse mõju on jaotunud ühtlasemalt ning languse märke tuntakse rohkemates peredes. Seepärast on ka majandusliku kindlustunde indikaatorid Eesti praegu väga madalad.

On tunne, et palga eest saab vähem osta

Kuna SKT hinnad on jätkuvalt tõusuteel, siis ei ole paljud ettevõtjad näinud käivete langemist. See on tekitanud olukorra, kus justkui tunduks, et olukord ei olegi nii keeruline. Samas tunnevad tarbijad, et nad saavad oma palga eest järjest vähem osta. Oma rolli mängivad siin ka kõrged intressimäärad, mis piiravad nende perede tarbimist, kes sattunud kodu ostma peale koroonakriisi ehk neil on suured laenud ning säästupuhvrid on viidud miinimumi.

Langus on olnud majandusharude vaates samuti märkimisväärselt ebavõrdne. Osad sektorid on eelmisel aastal nautinud kasvu, samas kui teistes on olnud olukord muutumatu ja kolmandates on nähtud märkimisväärset langust.

Kõige teravam on olukord töötlevas tööstuses nendes ettevõtetes, kes on tootnud kinnisvaraga seotud kaupu Rootsi ja Soome turule. Ühelt poolt tundus see ärimudel väga stabiilne, sest Rootsi majandus on stabiilne, kuid tegemist on investeerimiskaupadega ning nende nõudlus on väga tsükliline. Samal ajal ei saanud enam osta ka Venemaalt odavat toorainet ja Eesti palgakasv oli erakordselt suur. Kannatanud on ka transpordi valdkond, sest Venemaa-suunaline transiit on peaaegu lõppenud.