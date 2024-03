Saksamaal möllab laiaulatuslik ühistranspordistreik

Sellised hoiatusstreigid on Saksamaal töölepinguläbirääkimistel tavaline taktika. Samas ajab see vihale eelkõige pendelrändajaid. „Ühistranspordiga liikuvate inimeste suhtes on ebaõiglane, kui nad pidevalt vaidlevad ja streigivad,“ nentis Kölnis arhitektuuribüroos töötav Ariaan Khalecci väljaandele Euronews.