KASULIK | Järgmisel nädalal algab enammakstud tulumaksu tagastamine. Kuidas raha kõige tulusamalt kasutada?

Üks investeerimise viise on kolmas pensionisammas. Kolmanda samba indeksfond on paindlik lahendus, mis võimaldab kasvatada oma raha maailmaturul. Kolmanda samba suur eelis on selle paindlikkus – pensionisambast saab raha vajaduse korral välja võtta nii enne kui pärast pensioniikka jõudmist ning kogumist on võimalik igal ajal uuesti alustada. Kolmandasse sambasse kogudes võib olla kindel, et oled ära kasutanud riigi poolt pakutud tulumaksusoodustuse.