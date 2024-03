Utilitas ostis Enefit Greenilt Paide ja Valka kaugkütteärid

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja, kes rohelise elektri tootmise kõrval pakub kaugkütteteenust nüüd üheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Haapsalus, Raplas, Valgas, Keilas, Jõgeval, Kärdlas ja Paides. Lätis on Utilitas suurim tuuleenergiatootja ning laiendab oma sealset energiatootmisportfelli rohelise elektri ja soojuse tootmisega Valka linnas.

„Kaugküte on meie kliimas linnades kõige efektiivsem ja keskkonnasõbralikum kütteviis. Suur rõõm on laiendada oma tegevust Paidesse ja Valka, kus jätkame taastuvatest allikatest elektri ja soojuse tootmist ja Paides ka soojuse klientideni viimist. Elektri ja soojuse koostootmisel on meie regiooni energeetikas oluline roll nii täna kui tulevikus. Samuti on meie prioriteet võrkude uuendamine ja laiendamine, mis võimaldab uutel soovijatel liituda mugava ja tulevikukindla kaugkütteteenusega,“ selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt.