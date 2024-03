Kinnisvaraportaalis KV.EE on müüdil mitmeid maju, mis on ehitusjärgus. Näiteks on Saue vallas Laitse külas müügil 2022. aastal ehitatud 86,4 m² suurune maja, millel on vundament, katus ja seinad. Siseviimistlus on maja tegemata. Maja hinnaks on 64 900 eurot.