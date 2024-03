Riik hakkab toetama teadus- ja arendustöötajate palkamist

„Tulevast Eesti majanduskasvu veavad teadusmahukamad ettevõtted, kes vajavad üha rohkem teadus- ja arendustöötajaid. Samas on kõrgelt haritud tippspetsialistide palkamine paljude ettevõtete jaoks väljakutse nende suurema palgaootuse tõttu. Seetõttu paneb riik uue toetusega õla alla, et kasvatada erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtu ning säilitada ja luua uusi kõrget kvalifikatsiooni eeldavaid töökohti teadlastele, inseneridele ja tehnikutele,“ sõnas minister Tiit Riisalo.

„Ka teiste riikide kogemused näitavad, et riigi toetus on aidanud suurendada ettevõtjate investeeringuid teadusmahukasse ettevõtlusesse,“ lisas ta.

Insener, teadlane või tehnik

Toetust on võimalik taotleda Eestis registreeritud ettevõtetel, kellel on vähemalt üks teadus-arendusvaldkonna töötaja, kelle eest tasutakse Eestis ka tulumaksu. See võib olla teaduskraadi või kõrgharidusega insener või teadlane, kes elukutselisena tegeleb alus- ja rakendusuuringutega või teeb katse- ja arendustöid uute teadmiste, toodete, protsesside, meetodite ja süsteemide loomiseks. Aga samuti ka tehnik, kes on teadus- ja arendustööga seotud ning kellel on kutsetunnistus valdkonnas, milles ta töötab teadlase või inseneri juhtimisel.