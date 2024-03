Peep Sooman rallivast bitcoin’ist: ei taha selles oksendama ajavas karussellis osaleda. Riske ei hinnata

Tegemist on kasiinoga, kus on oma toimimisloogikad. „Ka kasiinot on võimalik teatud tingimustel üle mängida, kasiinos on võimalik võita. Kui on ruletilaual järjest mustasid tulnud, siis on väga loogiline, et ühel hetkel hakkab punaseid tulema,“ rääkis Sooman. Tõsiseltvõetava tootena on bitcoin’i sellegipoolest raske võtta.