Suur kinnisvaramüük Tallinnas. Pealinna magusates kohtades pannakse müüki kolm tuntud hoonet

„Meil on käesoleva aasta müügiportfell läbi ajaloo kõige suurem,“ kinnitab RKASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja. Kui tavapäraselt on RKAS aastas kinnisvara maha müünud umbes 10 miljoni euro eest, siis sellel aastal on plaanis müüa kinnisvara umbes 50 000 m2. Selle kinnisvara prognoositav maksumus on ligikaudu 20 miljonit eurot. Põnevamate objektidena nimetab Leppoja endist põllumajandus- ja maaeluministeeriumi hoonet Vanalinnas Laial tänaval, Hiiul asuvat Diakoonia hooldushaiglat ja Liivalaia tänaval asuvat endist kohtuhoonet.