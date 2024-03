Ees ootab suur šokolaadi ja kosmeetika hinna tõus. „Meid sihitakse laetud relvaga“

Aafrikast liiguvad kakaooad iga päev Amsterdami, Hamburgi ja Antwerpeni suurtesse vaheladudesse ning suunduvad siis edasi maailma suurimate šokolaaditootjateni. See tarneahel saab aga kõva hoobi, mis omakorda tõstab šokolaadi, kommide, kosmeetika ja taimsete medikamentide hindu. Alates selle aasta 30. detsembrist peavad Euroopa Liitu kuuluvad ettevõtted, nagu Ferrero Group, Nestle ja Mars, tõendama, et kakaoubade koti tõttu, mille nad Euroopasse toovad, ei ole kusagil mujal metsi maha võetud.

See tähendab kogu teekonna kindlaks määramist, mis on väga kulukas valdkonnale, mida juba kakaoubade vähesuse probleem on tabanud. Kui sul aga tõendeid ei ole, siis sa müüa ei tohi. Tegemist on suure karistusega, sest Euroopa Liit on seni olnud Elevandiluuranniku ja Ghana kakaoubade suurim ostja.