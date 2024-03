Ülemiste keskuse juht: astmeline tulumaks peaks tulema

Pärnits võrdleb Eesti käekäiku Leeduga. „Leedul läheb praegu oluliselt-oluliselt paremini kui Eestil,“ lausub ta. Tema sõnul tasub vaadata makromajanduslike numbreid või ka puhtalt ainult jaekaubandust, mis näitab, kuidas inimesed elavad. Nende numbrite pealt öeldakse Leedus, et Baltikumis kõige halvemini läheb Eestil. „Vahel tuleb teha asju, mis tundub olevat mingile sektorile halb,“ ütleb Pärnits ja nimetab sellise näitena pangamaksu Leedus.

Kunagi kutsus Leedu riiki välisettevõtete back-office’id, makstes kinni nende investeeringuid ja tegi maksusoodustusi, toob Pärnits ka teise näite. Meil midagi sellist ei tehtud. Vastupidi, meie seadusandlik toon oli umbes taoline, et vaadake rumalaid, ehitavad seal sotsialismi – turumajandusele ei tohi kätt vahele panna, meenutab Pärnits. „See ei ole nii,“ ütleb ta. „Nüüd näeme, et Leedu majandusel läheb paremini, inimesed elavad seal paremini. 20 aastat tagasi olime meie ikka Baltikumi kunnid. Nüüd need asjad niisviisi ei ole,“ räägib Pärnits.