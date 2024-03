Automaksu vastupidine mõju. Kasvas suurte diiselmootoriga sõidukite ostmine

„Uued autod on läinud järjest kallimaks, elamiskulud on kasvanud ning uuel aastal jõustuv automaks muudab suure ja võimsa sõiduki omamise autoomanikule järjest koormavamaks,“ ütles Luminor Liisingu juht Andrus Soodla. Automaksu tõttu peaks tulevikus olema maksukoormus madalam keskkonnasäästlikel sõidukitel.

Siiski võib käesoleval aastal näha autoturu aktiivsuse väikest kasvu just suurte diiselmootoritega autode osas, sest neid puudutab automaks just enim. „Uued universaal ja linnamaasturid tellitakse kiiruga ära, et sõiduk veel sel aastal ära registreerida ning seeläbi välditakse 2025. aastal lisanduvat registreerimistasu,“ rääkis Soodla.

Elektriautode nõudlus järsult ei kasva

On tõenäoline, et elektriautode nõudlus sel aasta järsult ei kasva, kuid pakkumine kindlasti suureneb, usub Soodla. Tema sõnul on turule jõudnud esimesed Hiina tootjate sõidukid ning ilmselt lisandub tarbija valikusse veelgi rahakotisõbralikke pakkumisi. Ta lubab, et motivatsiooni elektriauto soetamiseks toetavad ka liisingpakkumised.

Luminor Liisingu juht lisas, et automaksuga tekkiv muutus vajab kindlasti harjumist, sest seni pole auto omamine inimeste maksukoormust tõstnud. „Mugavustest ja mahutavusest on raske loobuda, kuid uudne olukord soosib innovatiivseid ärilahendusi ning esile võivad kerkida soodsad lühiajalised rendivõimalused,“ selgitas ta. „See tähendab, et tulevikus on võimalik igapäevaseid linnasõite teha väikse elektriautoga ning kui on plaan minna maale vanaemale külla, siis saab taskukohase hinna eest endale nädalavahetuseks suurema sõiduvahendi rentida.“

Soodla sõnul saab keskkonnasõbralikust autost järjest rohkemate jaoks finantsolukorra muutumisest ja ratsionaalsete valikute tegemisest tingitud valik. Seega on lisaks maksustamisele automaksul ka teadlikum eesmärk suunata ühiskonda vajalike muudatuste poole.