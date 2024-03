Prisma hinnapöörde järsk lõpp

Möödunud aasta augustis käis Prismas hinnapöörde kampaania, kus paljude populaarsete toodete hinnad olid tagasi pööratud 2022. aastasse. Toonasest hinnavõrdlusest selgus, et kampaania tõi tõesti tarbijale hinnavõidu ja Prisma oli nende toodete võrdluses pika puuga kõige soodsam pood.

Nüüd on kampaania läbi ja olukord vastupidine: paljude toonaste kampaaniatoodete järgi on Prisma kõige kallim kauplus. Näiteks mullu augustis maksis Prismas kilo banaane 1,09 eurot, nüüd aga 1,39 eurot. Teistes jaekettides on banaani kilohind hetkel 1,04–1,35 eurot. Sama võib öelda hambapasta, kohviubade ja tualettpaberi kohta.