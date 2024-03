„Kaitsetööstus ei ole äpi treimine.“ Eesti ettevõtjad ei pruugi uue suundumuse tuules loodetud miljardeid nii lihtsalt saada

„Eesti reklaamib end kui digiriiki, oleme uhked selle üle, et Eesti riik on nii digitaliseeritud, et sellist taset teistes riikides ei näe. Olen kuulnud väidet, et Saksa riik ei ole meiega sarnasel tasemel digitaliseeritud – silmas on peetud riigi ja kodanike vahelist läbikäimist,“ kirjeldab eelmise aasta augustist rahvusvahelise CGI Eesti haru kaitsevaldkonna eksperdiks saanud erukolonel Tarmo Ränisoo (53).