Maakodu soetamise kaaslaenu tingimused läksid kallimaks

Ligi 40 protsenti kõigist MES kaaslaenuga rajatud kodudest on rahastatud Coop Panga kodulaenuga. Sellega on Coop Pank kõige aktiivsem pank turul, kes kaasab kaaslaenu kodu omafinantseeringuna. „Meile on tähtis elu edasi viia igas Eestimaa paigas ja kaaslaen on hea meede, mis lihtsustab paljude jaoks kodu rajamist maapiirkonda, kus muidu on ligipääs kapitalile raskendatud. See on nii sellepärast, et väljaspool tõmbekeskusi arvestavad pangad sageli kinnisvara väärtust laenu tagatisena linnadega võrreldes madalamalt, samas on ehituse ja renoveerimise maksumus enam-vähem sama,“ lausus Ossipova.