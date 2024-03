Financial Times valis Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete hulka Eesti firma

„See on suur tunnustus, kui Financial Times valib sind mitmekümne miljoni Euroopas tegutseva ettevõtte hulgast üheks tuhandest ettevõttest, kes on sellel kontinendil näidanud kõige kiiremat kasvu,“ tõdes Longo Grupi tegevjuht Edgars Cērps. Longo Grupp jõudis edetabelis 550 kohale. „Tänan kõiki neid üle 16 000 kliendi Eestist, Lätist ja Leedust, kes on meie juurest endale sobiva auto leidnud,“ lisas ta.

2018. aastal Lätis asutatud ja kolmes Balti riigis tegutseva Longo Grupi käive kasvas 2023. aastaks 53 miljoni euroni. Cērps’i sõnul on ettevõtte edu taga strateegiline otsus seada oma tegevuse fookus veebimüügile, millele hakati väga sihipäraselt panustama koroonapandeemia puhkemisel. Lähteülesandeks oli luua selline keskkond, kus autoostjatel oleks võimalik kodust lahkumata saada pakutavatest sõidukitest täielik ülevaade.

„Võtsime kasutusele kõik tänapäevased digitaliseerimise võimalused ja see on pannud aluse ettevõtte kasvule,“ ütles Cērps. Näiteks selleks, et klient saaks auto välimusest ja sisemusest põhjaliku ettekujutuse, soetas Longo esimesena Balti riikides täisautomaatse 3D-fotostuudio, mis pildistab igat sõidukit enam kui 455 eraldiseisva nurga alt ja pakub lisaks fotogaleriile ka 360° virtuaaltuuri. „Oleme võtnud kasutusele ka tehisintellekti, mis aitab muuta müügiprotsessi kliendikesksemaks ja loob juba lähitulevikus palju uusi võimalusi,“ lisas ta.