Poola börsil noteeritud Inter Cars otsib uuele Harjumaa esindusele partnerit

Praegu on Inter Carsil Eestis juba kaheksa esindust, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis, Pärnus, Rakveres ja Paides. Euroopas on esindusi kokku lausa üle 500. Inter Cars Eesti OÜ on Poola börsil noteeritud ettevõtte Inter Cars SA tütarfirma, mille tootevalikus on üle 4,6 miljoni sõidu- ja veoautode varuosa, samuti täis- ja poolhaagiste, busside ja rasketehnika varuosa ning tarviku.