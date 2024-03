Tegevust alustas majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur

„Seetõttu võeti kaks aastat tagasi kurss uue majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri loomisele. Ennekõike on muudatus ajendatud sellest, et ükski kuritegu ei tohi ära tasuda ning valdkonna spetsialistide koondumine ühte üksusesse võimaldab efektiivsemalt nn valgekraelise kuritegevuse vastast võitlust juhtida,“ tõdes Melk.

Uues ringkonnaprokuratuuris on 45 prokuratuuri töötajat, kellest 22 on ringkonnaprokurörid ja 11 on abiprokurörid.