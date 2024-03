Veebruari krüptoülevaade: pooldumisralli sai hoo sisse

Bitcoin (BTC) alustas möödunud kuud 39 197 euro juures ning lõpetas 57 533 euro juures, mis teeb kuiseks tõusuks 46,7%. Kiire hinnatõus algas kuu keskpaigas, millele järgnes külgsuunaline liikumine 48 000 euro kandis, kuu viimastel päevadel aga sai tõus hoo jälle sisse ning käidi ära ka üle 58 000 euro piiri.

Ethereumi (ETH) hind tegi veebruarikuu jooksul 49,8% tõusu, alustades kuud 2103 euro peal ning lõpetades 3152 euro juures. Ethereumi pisut suuremat tõusu võib seletada eesootav ökosüsteemi uuendus, mis on nimeks saanud Dencun ja selle aktiveerumisajaks on määratud 13. märts. Uuendust on nimetatud ka „uueks ajastuks“ ning liigsesse tehnilisusesse laskumata peaks selle tulemusel paranema skaleeritavus ja langema tehingutasud nn teise kihi (Layer 2) platvormidel.

Build-and-Build (BNB) tõus jäi teistes pisut tagasihoidlikumaks, kuid oli siiski erakordne 35,2%. Kuud alustas BNB 278 euro peal ning jõudis kuu lõpuks 376 euro juurde. Viimase 90 päeva jooksul on BNB aga tõusnud ligi 74%. Kolme aasta tagusest absoluutsest hinnatipust (634 eurot) on BNB aga endiselt kaugemal, kui teised.

Kogu turgu on ülespoole vedanud ootus bitcoini pooldumisele ja seda on toetanud USA börsidel värskelt kaubeldavad ETF-id. Tegemist on neljanda bitcoini pooldumisega ning ajalooliselt on need toonud kaasa suured hinnarallid. Esimene pooldumine 2012. aasta novembris tõi viie kuu jooksul peale pooldumist kaasa 2330% tõusu, teine aga 2876% viie kuu jooksul peale 2016. aasta juulit. Kolmas pooldumine toimus 2020. aasta maikuus ning võrreldes eelnevate jäi tagasihoidlikumaks, kuid bitcoini hind tõusis siiski 11 kuu jooksul peale pooldumist 611%. Neljas pooldumine toimub nüüd aprilli keskpaigas.

J.P. Morgani analüüs näitab, et ETFid on üles leidnud väikeinvestorid, kes on viimase kuu jooksul kollektiivselt teinud suuremaid oste, kui institutsionaalsed investorid. ETFidesse on nende algusest paigutatud 5,7 miljardit dollarit. Mitmed investorid ennustavad turukorrektsiooni, osad neist juba enne pooldumist, osad aga peale pooldumist. J.P. Morgan ennustab, et bitcoin kukub peale pooldumist 42 000 dollari juurde, kuid enamik analüütikuid on siiski arvamusel, et bitcoin saavutab järgnevate kuude jooksul uue ajaloolise hinnatipu. Kui eurodes mõõdetuna on bitcoini hind jõudnud uue hinnatipu juurde, siis dollarites mõõdetuna peab krüptovaluuta tõusma veel umbes 5%.