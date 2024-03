Homme saabub kauaoodatud päev. Laekuma hakkavad esimesed tulumaksutagastused

Alates 5. märtsist teeb maksu- ja tolliamet igal tööpäeval tulumaksu tagasimaksmiseks mitukümmend tuhat ülekannet. Füüsilise isiku teenusejuht Riina Randver-Sõer selgitas, et tagastamise kiirus ei olene sellest, kas deklaratsioon on esitatud esimesel päeval või alles näitaks täna. Aega tulumaksu tagastamiseks on neil lausa kuni 1. oktoobrini.