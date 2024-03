VIDEO | Koodikirjutajad versus reaalmajandus – kes paneb Eesti majanduse uuesti kasvama?

„Dynatrace loodi selleks, et tarkvara toimiks ideaalselt. Kasutame tehisintellektil põhinevat platvormi, et tagada tarkvara töökindlus ja turvalisus ülisuurte andmemahtude analüüsi ja automatiseerimise teel.“

Dynatrace on 2005. aastal Austrias asutatud ja 2019. aastal USA börsil noteeritud ettevõte, kes on tehnoloogia ühtse jälgitavuse ja turvalisuse valdkonnas turu liider. „Meie fookusklientideks on 15 000 maailma suuremat organisatsiooni. Dynatrace’i tehisintellektil põhineva platvormi abil tagame, et meie partnerite tarkvara toimiks tõrgeteta ja probleemide esinemisel tuvastataks need esimesel võimalusel,“ selgitas Sägi.