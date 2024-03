Ekspert annab nõu: kas tõsta II pensionisamba makseid või eelistada III sambasse kogumist?

Kinnisvara või aktsiaportfell pensioniks ei ole halb mõte, kuid kas see annab rahaliselt sama suure võidu? Mõlemas sambas on valikus mitmeid erineva riskitasemega fonde, et igaühel oleks võimalus leida endale sobiv.

Seetõttu võib tekkida mulje, et III sambasse investeerimine on kasulikum: nii saab tulumaksu tagastusest saadud raha uuesti kasvama panna. Kuid tegelikult investeeritakse ka II sambas maksueelset raha.

Nii II kui III samba puhul kehtib tulumaksu soodustus, see on hea võimendus vara kasvatamisel.

Sissemaksete maksemäära tõstmine on paljude jaoks mugav viis pensioniks rohkem koguda – avalduse peab tegema vaid ühe korra. Sissetulekute kasvades kasvavad automaatselt ka sissemaksed pensionisambasse. Seega maksemäära tõstmine aitab pika perioodi jooksul pensionivara aktiivsemalt kasvatada. Automaatne ja regulaarne säästmine aitab lisaks tekitada säästmisharjumust, et oma tulevikku kindlustada.

Millist kogumislahendust eelistada, sõltub loomulikult konkreetsest inimesest ja tema eelistustest. Oma tuleviku heaks panustamine on alati hea mõte. Kui on tekkinud kogumisharjumus ning suudetakse seda hoida, ei pruugigi märkimisväärset vahet olla, kas valida II või III pensionisammas.

Kes muretsevad, et mis saab pensionisammastest, kui nendega midagi juhtub: enda kogutud raha II või III sambasse ei kao kuskile määramatusse pensionikatlasse, vaid see on iga koguja isiklik vara. Nii II kui III pensionisammas on päritavad. Kui III samba osakud kuuluvad abikaasade ühisvara hulka, siis II samba osakud mitte.

Mõlemad sambad on paindlikud

Pensionisammastesse kogumine on mõeldud tuleviku sissetulekuks pensionieas. Kui peaks mingil põhjusel siiski juhtuma, et peate raha varem välja võtma, siis II sambast saab välja võtta vaid kogu summa korraga, III sambast ka osaliselt. Pärast raha välja võtmist peatakse II sambasse kogumine kümneks aastaks. Väljamakse II sambast tehakse kõige varem viie kuu pärast, III sambast mõne tööpäeva jooksul. Raha väljavõtmisel tuleb kogu väljamakse summalt tasuda tulumaks, selle määr sõltub erinevatest kriteeriumitest. Tööealisena raha välja võttes makstakse tulumaks üldjuhul tavamäära ulatuses. Enne otsuse tegemist tasuks uurida täpsemalt, millised on raha väljavõtmise ja maksustamise tingimused.

Millist sammast eelistada?

Need, kes kogumisega vaeva näevad ja peavad end distsiplineerima, neile annab eelise II sammas: maksed on automaatsed ning võetakse maha enne kontole jõudmist. III pensionisamba puhul oleks mõistlik teha püsikorraldus, kuid selle valiku puhul võib püsikorralduse summa jääda aastateks selliseks, nagu algselt määrati, sest suurendamiseks on vaja seda ise mõne aja pärast muuta. Nii võibki juhtuda, et mõnel III samba kogujal on püsikorralduse summa püsinud sama ajast, kui kehtis Eesti kroon. Kogujad on erinevad – mõnele annab rahaasjade kontrollimine rahustava ülevaate, mõni eelistaks seadistada automaatse ülekande ja kogumise unustada.

Suurima võidu annab muidugi see, kui mõlema samba võimalused maksimaalselt ära kasutada. Selleks on vaja aga parasjagu distsipliini ning investeeritava summa kasvatamist. See ei pruugi olla koheselt jõukohane, kuid alustada võib väikeste sammudega ning järk-järgult sammastesse suuremaid summasid suunata.