Peegelmajade valmistaja ÖÖD ootab suurt kasvu USAst

„Kõrgemad intressimäärad, geopoliitiline ebakindlus ja valuutakursside kõikumine on meie Euroopa müügitegevust oluliselt aeglustanud,“ märkis ettevõtte juht Andreas Tiik. 2023. aasta alguse müügiplaanist konverteerus reaalseteks müükideks lõpuks madalaim hulk, mida ÖÖD kunagi näinud on. „Ümberringi vaadates nägime ka seda, et mõned meie konkurendid ja seotud turuosalised olid raskustes või lõpetasid täielikult oma tegevuse,“ lisas Tiik.

Muutunud turukeskkonnale reageeris ettevõte Tiigi sõnul otsustavalt. „Esiteks, me suunasime oma tähelepanu USA turule, mis käitus teisiti kui Euroopa turg ja jätkas tugevat kasvu. Teiseks jätkasime suuri investeeringuid oma hotelliärisse, et ehitada üles varade baas ja korduv üüritulu. Kolmandaks jätkasime oma ÖÖD Hotels’i broneerimisplatvormi arendamist, et suurendada meie otsest kliendibaasi. Neljandaks alustasime ka uute toodete arendamist, mille toome turule 2024. aastal ja mille abil loodame taas suurendada liide ja müüki Euroopas,“ kirjutas Tiik.

„Oleme veendunud, et oleme täna tugevamal positsioonil kui kunagi varem. Meie USA äri tugineb tugevale tellimusteraamatule, mis hoiab Houstoni tehase (avati 2023. aasta märtsis - toim) suurema osa aastast hõivatud ning taastumise märke näeme ka Euroopas. Meie hotelliäri ületas esimest korda 0,5 miljoni euro suuruse müügi, kuid oluline on see, et 2024. aastaks on kasv peaaegu garanteeritud, kuna aasta keskel ja lõpus lisandus palju uusi maju, mille täielikku mõju me veel näinud ei ole,“ kirjutas Tiik ülevaates.

Mulluseks käibeks kujunes ÖÖD Groupil 7,4 miljonit eurot ning kulumieelseks kasumiks ehk EBITDAks oli 0,5 miljonit eurot. USA tellimuste käive kerkis 1,7 miljoni euroni, samas on tänavuseks esitatud tellimusi enam kui 3 miljoni euro eest ning terve aasta peale on oodata 5 miljoni euro eest tellimusi. Euroopas teeniti mullu 5,2 miljonit eurot müügitulu ning sama taset tahab ettevõte hoida ka tänavu.

2022. aasta lõppes ettevõtte jaoks 166 000 eurose kahjumiga.