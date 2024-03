Delfi Meedia valiti rahvusvahelisse tehisintellekti kiirendiprogrammi

„See programm on esimene omataoline ja on loodud uurimuslikus vaimus, et aidata vabaneda tehisintellektiga seotud müütidest ning kiirendada tehisintellektiga katsetamist kogu teie ettevõttes,“ tutvustas FT Strategiesi tegevjuht Joanna Levesque . „FT Strategiesi raames püüame Financial Timesi õppetundide abil suunata teisigi kirjastajaid. Tehisintellekti puhul töötame me paljude samade küsimuste kallal nagu teiegi ja ootame, et saaksime neid õppetunde teiega selles programmis jagada.“

„AI on maagiline tähekombinatsioon või sõnapaar, mis elab jõudsat ja aktiivset elu, kuid mõjub kohati liiga laialivalguvalt või hoopis liiga konkreetselt,“ leiab Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald. „Kirjastuste eesmärk on aga kõikjal ühine ja kui me koos leiame AI-le rakenduse, mis ka tegelikult aitab, muudab töö loogilisemaks ja kasutajate jaoks tulemused paremaks, siis on see programm end kindlasti õigustanud. AI avastamise teekonna suurim võlu on see, et kõik liiguvad tulevikku, mida ei osata isegi kirjeldada.“