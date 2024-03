Väikeettevõtjate halduskoormus piiriülesel tegutsemisel väheneb

Praegu peab ettevõtja ennast registreerima välisriigis käibemaksukohustuslasena, kui tal tekib seal maksukohustus. Käibemaksukohustuslasena registreerimata on ettevõtjal õigus tegutseda üksnes oma asukohariigis, kui tema käive ei ületa riigis kehtestatud registreerimiskohustuse lävendit. Eestis on see lävend 40 000 eurot.

„Edaspidi on ettevõtjal õigus kasutada ka teistes riikides maksuvabastust. Selleks tuleb ettevõtjal jälgida, et ei ületataks teistes riikides kehtestatud lävendeid – see tähendab, et meie ettevõtjad saavad senisest lihtsamalt ja mugavamalt teistes riikides väikeettevõtlusega tegeleda, ilma et sellega kaasneks hulk paberimajandust,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.

Seadusemuudatustega võetakse Eesti õigusesse üle ELi väikeettevõtja erikorra rakendamise direktiiv. Erikorra rakendamine teistes liikmesriikides eeldab, et Eesti ettevõtja teeb selleks eelteate maksu- ja tolliametile. Kui ettevõtjal on õigus erikorda kasutada, ei teki tal teistes liikmesriikides registreerimise ega aruandluse kohustust.

Erikorra rakendamise esmaseks eelduseks on, et ettevõtja aastane käive kogu Euroopa Liidus ei ületa 100 000 eurot. Kui see nii on, tuleb edasi vaadata kohalikke käibemaksukohuslaseks registreerimise lävendeid. Nt kui ettevõtja käive Eestis on 42 000 eurot, siis Eestis tegutsemiseks tuleb ennast juba käibemaksukohuslaseks registreerida. Aga kui sama ettevõtja käive Lätis on 10 000 eurot, siis seal käibemaksukohuslaseks registreerida pole tarvis.

Aruandluse lihtsustamiseks liidetakse ühendusesisese käibe deklaratsioon tavalise käibedeklaratsiooniga, nii et edaspidi peab ettevõtja esitama ainult ühe.