Ekspert annab nõu: kuidas laenuga ostetud kodu müüa?

Kui on küpsenud plaan müüa oma kodu ja laen enne tähtaega tagastada, tuleb arvestada, et enamik Eesti pankasid eeldavad laenu tasuta tagastamiseks kolmekuulist etteteatamistähtaega. „Esmalt on mõistlik välja selgitada laenu ennetähtaegse tagastamise tingimused ning seejärel asuda oma kodu müüma,“ selgitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

Laenu lõpetamise avalduse esitamise täpne ajastus sõltub sellest, kui kiire kodu müümisega on. Juhul, kui müügiga on kiire, tuleb avaldus esitada esimesel võimalusel, ent olla enamiku pankade puhul valmis lisatasudeks. Olukorras, kus kodu müügiga nii kiiret ei ole, saab avalduse esitada siis, kui kodule on leitud ostja. Pärast kolmekuulist ooteperioodi saab kodu müüa ja laenu tasuta tagastada.

Järgmisena ootab pank võimalikku notariaega. Kui ostja on leitud, ostjal oma pangast positiivne laenupakkumine olemas ja müüjaga broneerimisleping sõlmitud, siis lepitakse ühiselt kokku notariaeg, mil toimub ostu-müügi tehing. Pank annab kliendile ja notarile teada, kui palju tuleb laenu tagastada, et hüpoteek vabastada. „Täpne summa selgub siis, kui notari päev on paigas. Panga esindaja tuleb notarisse ja allkirjastab ka lepingu. Lisaks võib veel notaris olla ostja panga esindaja, kui ostetakse laenuga,“ kirjeldab Vatsel protsessi.

Koduvahetuslaen päästab ajutisest eluasemest

Sageli uuritakse pankadelt võimaluse kohta kodu näiteks suurema vastu vahetada viisil, et n-ö kahe kodu vahel ei peaks elama ajutisel elamispinnal, vaid saaks vana kodu müügiperioodi jooksul juba uude koju kolida.

Vana kodu müügiperioodil uue kodu ostmine on Vatseli sõnul võimalik koduvahetuslaenu abil. Sellisel juhul on tavaks võtta uue kodu laenule pooleaastane maksepuhkus, et ei peaks korraga kahte laenu tasuma. „Siiski peab maksevõime kannatama kahe laenu maksmist ka laenupuhkuse ajal ja vana kodu piisavalt likviidne olema,“ sõnab Vatsel.