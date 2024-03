Veebruaris uute sõiduautode müügi langus pidurdus. Eelistatakse hübriidautot

Kui jaanuaris kanti transpordiameti statistika põhjal Eestis registrisse 1909 uut sõidukit nii M1 kui N1 kategoorias, siis veebruaris lisandus uusi autosid 1781. Mõlema kuu andmeid aastatagusega kõrvutades näeb, et veebruari aastane langus on jaanuariga võrreldes oluliselt väiksem.

„Kui vaadata kõiki Eestis müüdud uusi autosid, siis jaanuarikuus langes müük aastatagusega võrreldes 8%, mis on ca kümnendiku suurune langus ühe aastaga. Veebruarikuus oli langus aastatagusega võrreldes aga vaid 2,8%, mis näitab, et uute autode müük hakkab taas hoogu sisse saama. Loodetavasti näeme järgmisel kuul juba väikest kasvu,“ hindab Elke Tallinna tegevjuht Raido Rosenfeld.

Veebruarikuu statistika juures on oluline välja tuua ka seda, et Eesti inimesed eelistavad uut autot soetades aina tõenäolisemalt hübriidsõidukit. Veebruaris esmaregistreeritud 1781 uuest autost tervelt 677 ehk ligi 40% olid hübriidsõidukid. „See näitab seda, et inimesed hindavad aina enam uue auto puhul kasutajasõbralikkust – et see vastaks igapäevastele tarbimisnõuetele ja vajadustele, oleks keskkonnasõbralik ning et selle ülalpidamiskulud oleksid madalad,“ lisab Rosenfeld.