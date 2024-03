Eesti Pank: väikepangad kasvatavad Eestis kiiresti turuosa

„Finora on keskendunud kasvuplaanidega väikeettevõtete rahastamisele, protsessid on selle järgi üles ehitatud ja pakume ühtlasi tasuta ärinõustamist. See mudel on end ligi kümne aasta jooksul finantsettevõttena tõestanud, selle järele on suur nõudlus ja eelmisel aastal saadud üleeuroopaline pangalitsents võimaldas tegevust oluliselt laiendada,“ selgitas Õunloo.