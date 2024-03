Ekspert: tõenäoliselt on praegu ehitamiseks soodne aeg. Materjalide hinnad on langenud

Toomas Tauki sõnul jaguneb ehituse hind suures plaanis 50/50 töö ja materjalide vahel.

„Materjalide hind on tublisti alla tulnud. Üldehitusmaterjalide hind on tipust keskmiselt kümmekond protsenti odavam, aga näiteks puidu, puitmaterjalide, ehitusmetalli ja armatuuride hinnad kohati 40%-50% soodsamad. Samuti on hinnatipu aegadest langenud ka vahtplasti ja muu soojustusmaterjali hind,“ ütles Tauk.

„Eelmisel aastal liikusid ehitusmaterjalide hinnad inflatsioonile vastupidises suunas ja on kuus kuud samal tasemel püsinud. Kui mitu aastat oli eelarvestamine keeruline, sest hinnad ja saadavus muutusid pidevalt, siis praegu on see paremini prognoositav ja tootjad pole ka suurematest hinnatõusudest teatanud. Samal ajal on tootmismahtusid vähendatud ja praegu paistab, et hinnapõhi on pigem käes ja rohkem ehitusmaterjalide langust enam ei tule,“ ütles Tauk.

„Tööjõu osas mõjutab meid lisaks kohalikele arendustele tuntavalt ka Skandinaavia nõudlus ja sealt on häid ehitajaid tagasi tulnud. Mullu langes Eesti ehitusettevõtete maht varasema aastaga võrreldes kokku 6%. Ettevõtted üritavad koondamisi vältida ja tootjad tootmismahtusid säilitada, mis tähendab, et nii materjalide edasimüüjatel kui lõpptarbijatel on eelnevate perioodidega võrreldes rohkem kauplemisruumi. Soovitan klientidel seda kasutada ja erinevaid hinnapäringuid võtta,“ rääkis Tauk.

Puumarketi juhi sõnul mõjutab ehitamise hinda selgelt ka laenu kättesaadavus ja kulukus.

„Euribor on praegu kõrge, aga samas pankade pakutav omaintress pigem soodne – näiteks maja ehitamiseks või renoveerimiseks on panga laenumarginaal 1,6%-2% vahemikus, millele lisandub euribor,“ sõnas Tauk.

„Tõenäoliselt hakkab euribor tänavu aasta keskelt langema ja sellega ka inimeste igakuine laenumakse. Oma prognoosides ootame suvest ja aasta teisest poolest väikest ehitusturu kasvu, mis võib nii materjalide hinda kui tööjõu pakkumist mõjutada,“ lisas Tauk.