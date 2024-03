Maagaasi hinnad alanevad - miks ei kajastu see CNG puhul?

CNG (compressed natural gas) puhul on tegemist kokkusurutud maagaasiga, milleks kasutatakse tanklates võimsaid kompressoreid, mille tõttu on toodangu lõpphinnas oluline komponent kompressorite käitamiseks kasutatava elektri maksumus.

Alexela ning Olerexi tanklad pakuvad surugaasi ehk CNG-d täna hinnaga 1,189 EUR/kg. Eesti Gaasi tanklates on CNG hing 1,199 EUR/kg kohta. Hinnad on ühtlased nii Tartus kui Tallinnas.

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna sõnul on maagaasi hinnad aasta algusest olnud langustrendis ning Hollandi Börsi TTF index on langenud 1. jaanuari võrdluses veebruari lõpuks ca 17%. Alexela tanklates alanesid CNG hinnad 9% tasemele. „Maagaasi hinna langused jõuavad tanklatesse 1-kuulise viitega ning maagaasi hinna languse jätkudes on lähikuudel oodata CNG hinna langust ka Eesti tanklates,“ märkis Kärsna.