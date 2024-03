airBaltic jõudis mullu rekordilise kasumini

„Aasta teisele poolele lähenedes näeme, kas lennundussektori üldine konjunktuur on soodne ning kas finantsturgudel on isu seda tüüpi IPO-de vastu. Kui see õnnestub, siis on see suur samm airBalticu arengus, mis annab võimaluse liikuda järgmisesse arengufaasi ja annab Lätile võimaluse saada tagasi COVID-19 ajal riigi toetusena investeeritud raha – kokku umbes 400 miljonit eurot,“ ütles Briškens.