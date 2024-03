Eesti elektrihind püsib odav lätlaste abiga. Pikalt meil seda siiski nautida ei lasta

Ehkki Eesti–Soome elektriühendus Estlink 2 on olnud rikke tõttu juba üle kuu aja turult eemal, ei ole see elektritarbija rahakotile seni üleliia suurt mõju avaldanud. Nii veebruaris kui ka märtsi esimestel päevadel on keskmine börsihind jäänud Eesti hinnapiirkonnas alla 80 euro megavatt-tunni eest. Viimastel päevadel on kaablirike töötanud isegi kodumaise tarbija kasuks, kuna elektrihind siinpool Soome lahte on olnud soodsam.