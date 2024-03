ÜLEVAADE | Kasvanud kasumid on muutnud Tallinna börsi aktsiad odavamaks

P/E suhtarvu poolest on aktsia odavnenud näiteks Merko Ehitusel, mis on lõiganud suurt kasu kinnisvaraarendusest. Küll on firma juhtkond hoiatanud, et tulevikuvaade on pilvisem, sest uusi arendusprojekte samas mahus peale ei tule. Pildil Merko Veerenni arendus.

FOTO: Rauno Volmar | Delfi Meedia