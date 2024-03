iPhone’ide müük Hiinas on langenud märgatavalt

Counterpoint Research turu-uuringute firma on iPhone’ile pannud suured lootused tootmises, et korrata edu suurimal nutitelefonide turul. Samas on Hiina nutitelefonide turg langenud selle aasta esimestel nädalatel 7 protsenti. Suurima müügi tegi hoopis Hiina linnast Dongguan pärit ettevõte Vivo. Selleks, et suurendada nõudlust on Apple tulnud jaanuaris Hiinas välja haruldaste allahindlustega. Sealsed online-edasimüüjad on teinud allahindlusi kuni 180 dollari ulatuses.