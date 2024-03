Uuring: Eesti elanikud tellivad e-poodidest üha enam ravimeid ja tervisetooteid

„Enam kui pooled uuringus osalenud Eesti elanikud leidsid, et saavad kõik vajalikud tooted ja teenused soetada e-poest. Seda, et internetist saab tõesti kõik vajaliku tellida ilma poodi minemata, ilmestab tõsiasi, et eelmise aastaga võrreldes on kümnendiku võrra kasvanud ka ravimite tellimine e-poest. Mitmed tarbijad tellivad täna ka juba retsepti ravimid e-poest otse koju või pakiautomaati,“ ütles DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Kõige rohkem tellitakse e-poodidest ilutooteid

Veebiapteegi ostukorvis on väiksem osakaal retseptiravimitel võrreldes füüsiliste apteekidega. „Samas on näha postiivset trendi, kus inimesed on teadlikumad sellisest võimalusest ja sooritavad retseptiravimi ostu just veebiapteegist. Eriti positiivne muutus on vanemaealiste patsiente seas, kes võib-olla ei ole nii vilunud arvutikasutamises, kuid siiski sooritavad ostu läbi veebiapteegi, et vältida haigena apteeki minekut,“ rääkis Kaseväli.