Populaarseim aktsia Eestis. Eksperdid suhtuvad Nvidiasse ettevaatlikult optimistlikult

„Need investorid, kes Nvidia rallist ilma on jäänud – kaasa arvatud mina ise –, ilmselt kahetsevad väga, et nad aasta tagasi, kui AI-vaimustus turule jõudis, end aktsiasse suurelt sisse ei ostnud. Eks see ole tagantjärele tarkus ja selle oleks-poleks-mõttemänguga pole päriselus suurt midagi peale hakata,“ tõdes LHV investorkogukonna juht Nelli Janson .

Ralli on tõesti suur olnud. Nvidia aktsia väärtus on kasvanud 2022. aasta oktoobrist seitsmekordseks. Veel võimsamat kasvu teeb tänavu Super Micro Computeri aktsia väärtus, mis on ainuüksi sel aastal kolmekordistunud. Aasta algusest on kiibisektori aktsiaid koondav PHLX Semiconductori indeks kerkinud 17%, Advanced Micro Devices 39%, Lam Research 23% ja Broadcom ligi 20%. See tõus pole ka investoritel ja kauplejatel märkamata jäänud.