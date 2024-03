Allan Martinson: kõrge lisandväärtusega majanduse jaoks on vaja kahte asja

Kiirelt kasvavate tehnoloogiafirmade asutajaid koondava Asutajate Seltsi presidendi Allan Martinsoni sõnul on Eesti tehnoloogiasektor saanud majanduse oluliseks osaks, kuid eesmärk on tähtsust veel mitu korda suurendada. Seetõttu oleme Martinsoni sõnutsi jõudnud punkti, kus näeme: mis varem on töötanud, ei tööta enam päris samamoodi edasi.

„Kui tahame, et meil oleks kõrge lisandväärtusega majandus, siis seal on üksikud komponendid, mis tuleb masinasse sisse sööta, et välja tuleks see, mis tahame. Kui vaadata seda tööstusharu, siis toorainet on laias laastus kaks: üks on kapital, teine on inimesed. Kui paned kapitali ja haritud inimesed ühte potti ja natukene segad, annad ligipääsu turgudele, siis tekib kõrge lisandväärtusega majandus. Suhteliselt lihtne valem tegelikult. Selles supis pole väga palju maitseaineid vaja, pead kaht põhilist komponenti panema: kapital ja inimesed,“ sõnas Martinson vestlusringis.