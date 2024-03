Inbank teenis mullu 10,2 miljonit eurot kasumit

Inbanki tegevjuht Priit Põldoja märkis, et selja taha jäänud keerukas aasta tõi oodatust väiksema ehk 9% suuruse omakapitali tootluse, kuid ta usub, et eelmisel aastal tehtud jõupingutused on Inbanki pikaajalise edu vundamendiks. „Intressitasemete stabiliseerumise ja eeldatava languse taustal prognoosime, et turutrendid hakkavad 2024. aastal meie kasuks pöörduma. Ootame, et Inbanki kasvu 2024. aastal veavad meie investeeringud Tšehhi turule ja renditeenustesse.“