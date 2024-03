TTJA annab nõu: makseviisi valides saab tarbija kaitsta end probleemide eest. Loe, mida peab silmas pidama

Internetiostud ja kauba kohaletoimetamine

E-kaubanduse puhul toimub tasumine tavaliselt enne, kui kaup saabub. Eesti e-poodides on kõige enam levinud pangalingiga ja pangakaardiga maksmine. Rahvusvaheliste e-poodide puhul on kõige tavapärasem pangakaardiga makse või maksevahendusteenused, näiteks Paypal.

Kuigi tavaliselt kulgeb e-poodidest ostmine ootuspäraselt, võib juhtuda, et makstud ja tellitud kaupu ei saabu või ei vasta tooted tellitule. Näiteks on pakis vale toode või on osa tellimusest puudu, probleemiks võib olla ka transpordi käigus kahjustada saanud või katkine kaup. Sellistes olukordades, kus netipoe tellimusega on probleeme, tuleb esimese asjana alati pöörduda kaupleja poole lahenduse leidmiseks.