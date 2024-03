Välisturgudel investeerimine muutub veelgi odavamaks: Change alustab koostööd maailma suurima kauplemisplatvormiga

Eesti investoritel on juba olemas hõlbus ja soodsate tehingutasudega juurdepääs koduturgudele, ent välisturgudele suundudes puutuvad nad kokku märkimisväärsete takistustega, millest kõige tuntavamad on kõrged tasud. Just neid piiranguid soovib Change üheskoos maailma ühe juhtiva maaklerfirma Interactive Brokersiga investorite heaks muuta.

Tegevjuht Marek Pajussaar on uue partnerluse käivitumise üle entusiastlik. „Seni oleme oma klientidele pakkunud võimalust investeerida turvaliselt üle 100 erinevasse krüptovarasse ning pakkunud madalate tasudega kauplemisest tuletisinstrumentidega, mille kasumlike kontode arv on üks kõrgemaid Euroopas. Siiski, meie tooteportfellist on puudunud ligipääs traditsioonilistele finantsinstrumentidele. Nüüd, tänu partnerlusele Interactive Brokersiga avame Eesti investoritele uksed üle miljonile finantsinstrumendile, alates aktsiatest ja optsioonidest kuni võlakirjade ja futuurideni ning seda turu madalaimate teenustasudega. See on märkimisväärne samm meie missiooni ellu viimisel, kõrvaldades kõrgete teenustasudega seotud barjääri välisturgudel investeerimisel,“ rääkis Pajussaar.

Uued võimalused muutuvad kättesaadavaks hiljemalt aprillis. Platvormi kasutamine saab olema tasuta ja see ei eelda minimaalse portfelli suurust, muutes Change’i platvormi atraktiivseks tööriistaks nii algajatele kui ka kogenud investoritele.

„Meie andmed näitavad, et paljud meie kliendid on oma teadmiste ja oskustega suutnud koguda vajalikku kapitali, olgu selleks siis esimese kodu soetamine või muu suurem eesmärk. Uue toote lansseerimisega loodame avada meie klientidele veelgi laiemad ja tulutoovamad investeerimisvõimalused,“ kirjeldas Pajussaar, lisades, et ettevõte pakub ka tõhusat kohalikku kliendituge nii era- kui ka äriklientidele, tagades nii kiire kui ka asjatundliku reageerimise klientide päringutele.