Swedbank: kus on kõige targem kõrgete intresside keskkonnas oma sääste hoida?

Hajuta oma säästud mitme erineva hoiuse vahel. Üks võimalik strateegia on jaotada oma hoiused erinevate tähtaegade ja toodete vahel, et maksimeerida tulu ja minimeerida riske. Näiteks on üks võimalus n-ö redeli meetod. See tähendab, et algselt on tähtajalised hoiused tehtud näiteks võrdsetes osades 3-kuu, 6-kuu, 9-kuu ja 12-kuu tähtaegadega ning iga tähtaja kukkudes seejärel pikendatud hoiust 12-kuulisele hoiusele. Selline astmeline lähenemine tagab, et iga 3 kuu tagant vabaneb osa hoiusest, mida on võimalik kasutusele võtta, aga intress on suurem, kui hoida seda 3-kuulise tähtajaga hoiuses.