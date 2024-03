Kinnisvaraostjate elu läheb keerulisemaks: uus käibemaksumäär tõstab uusarenduste hindu

Hinnatõus mõjutab eraisikuid

Lesment nentis, et kuigi maksutõus ei toonud kinnisvaraturul kaasa suuri erisusi, peavad ostjad uusarenduste puhul arvestama 2 protsenti kallima hinnaga. „Nagu teistegi kaupade ja teenuste puhul, kandub maksukoormuse tõus edasi ostjatele ja kajastub osana iga-aastasest tavapärasest keskmise hinna muutusest. Nt 360 000 maksva korteri müügil on maksumuudatuse mõju ca 6000 eurot.“

„Kinnisvaraarendajad on seotud lepinguliste kohustustega, millest tulenevalt on ostjad juba aasta või kaks tagasi võlaõigusliku lepingu sõlmimisel arvestanud teatud kindla müügihinna ja objekti valmimistähtajaga. Uusarendusprojektide müügis on enamik klientidest eraisikud, kelle jaoks oleks 2-protsendiline hinnamuudatus otsene kulu. Juhul, kui võlaõiguslikus lepingus oli sõlmitud lõpphind koos käibemaksuga, müüakse valmis saanud objekt kliendile lepingus fikseeritud hinnaga, isegi juhul kui vahepeal on toimunud maksumuudatus. Sellisel juhul tuleb maksutõusust tulenev lisakulu kanda kinnisvaraarendajal,“ selgitas Lesment.