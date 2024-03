Toidutootja: magustatud jookide maks kõlab nagu Pandora laegas

Palmiste sõnul on võimalik magustatud jookide maks tootjate jaoks Pandora laegas. „Alustatakse karastusjookidest, aga nii mõnegi riigi kogemus näitab, et valitsus hakkab sinna aegamööda erinevaid tootegruppe lisama. Lõpuks maksustatakse kohupiimast veeni. Valitsus võiks magustatud jookide maksustamisega anda selge lubaduse, et selleks see ka jääb,“ märgib ta, kuid lisab, et pigem võiks sellise maksu üldse ära jätta, sest teiste riikide kogemuse põhjal on oht piirikaubanduseks.

„Näiteks Taanis liikus hinnanguliselt 35% magustatud karastusjookide müügist piirikaubandusse. Kas valitsus soovib jälle sama reha otsa astuda, mida kogesime mõned aastad tagasi alkoholiaktsiisi hüppelise tõusuga? Kui kriitiline mass karastusjookide müügist liigub piiri taha, siis on kogu maksulaekumine väiksem, kuna jääb saamata käibemaks. Olen suhteliselt kindel, et vähemasti piiriäärsetes asulates liigub suur osa karastusjookide müügist piiri taha. Kui Valga ja Valka poodides on märkimisväärselt erinevad hinnad, siis tehakse ost soodsamalt poolelt,“ usub Palmiste.

Palmiste nendib, et tarbija jaoks tähendab magustatud jookide maks kahtlemata hinnatõusu. „Kõik lisamaksud ja maksutõusud lähevad otse toiduainete lõpphinda, sest tootjatel pole lihtsalt võimalik toote müügihinda alandada ja lisamakse enda kanda võtta,“ märgib Mantinga Eesti juht.

„Uudis tuleb ses osas halval ajal, et tarbija on terve eelmise aasta pidanud hakkama saama ülespoole rallivate toiduhindadega ja alles nüüd näeme mõnedes kaubagruppides hindade stabiliseerumist või lausa langust. See rahuaeg jääb lühikeseks,“ lisab ta.